Her har soldater modtaget julepakker. Temafoto

Tanker fra Danmark til udsendte soldater

Med det formål at give udsendte soldater en lille hilsen hjemmefra, går Allerød Kommune og Den Kongelige Livgarde i Høvelte i uge 12 sammen om kampagnen 'Tanker fra Danmark'.

I løbet af ugen kan alle på indkøb putte varer eller små gaver, som de køber hos kommunens dagligvarebutikker, i en særlig indkøbsvogn. Betingelsen er dog, at butikken er med i kampagnen, og det bliver markeret med skilte.

Det der bliver indsamlet pakkes og sendes til de soldater, der lige nu er udsendt i Estland.

"Det er nu blevet en tradition i Allerød, at vi laver denne her kampagne. Sidst var det en julekampagne, og denne gang bliver det op til påsken. Jeg håber, at mange har lyst til at bidrage til, at vi som garnisonskommune markerer og værdsætter soldaternes indsats," siger borgmester Karsten Längerich og uddyber:

"Formålet med kampagnen er at give de udsendte soldater, der er så langt fra vante omgivelser en lille pause fra det hele med en lille tanke hjemmefra - det kan gøre forskellen på en særlig udfordret dag."