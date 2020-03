Tanja Cederholm er nyt æresmedlem i Socialdemokratiet

Socialdemokratiet i Allerød har holdt generalforsamling, og her blev et særdeles aktivt medlem gennem flere årtier, Tanja Cederholm, udnævnt til æresmedlem.

"Tanja Cederholm har gennem mange år været en utrættelig ildsjæl for partiet og har involveret sig meget bredt - men især miljø, klima, kultur og ligestilling har haft hendes store opmærksomhed og passion. Her har hun virkelig formået at sætte emnerne på dagsordenen med stor succes og effekt. Det er derfor uhyre velfortjent, at Tanja nu bliver æresmedlem af vores lokalforening," siger Grethe Munk - nyvalgt lokalformand.

Tanja Cederholm har været medlem siden 1990 og er mangeårigt medlem af foreningens bestyrelse, men i år valgte hun ikke at genopstille. Hun har også været med til at danne Foreningen Feminine Roser, som hun forsat er formand for. Feminine Roser er en selvstændig forening dannet af kvinder, som er medlem af Socialdemokratiet.

mik.