Louise Fredbo-Nielsen er en af tre kvinder, der 25. marts på Allerød Bibliotek giver kærlige spark og gode råd som hjælp til at tage styringen over eget liv og egen økonomi. Pressefoto

Tag styringen over dit liv og din økonomi

Det handler om kvinder, investering og om at tage styringen over sit liv og sin økonomi, når Allerød Bibliotek 25. marts kl. 18.30 byder på kærlige spark og gode råd fra tre kvinder, der har sat sig selv i førersædet.

Louise Fredbo-Nielsen er gået fra økonomisk fiasko og angst for at tjekke sin konto til at være investor. Og så er hun forfatter til bogen 'Sæt kursen', hvor hun har samlet sine erfaringer og nedfældet de bedste og vigtigste af de mange råd, hun indsamlede, da hun besluttede sig for at tage styringen over sin økonomi.

Louise Fredbo-Nielsen er fremtidsforsker og cand.merc i International Business & Politics fra CBS, Paris og Beijing.

'Gennem vores liv går vi glip af millioner af kroner, fordi vi ikke forholder os til vores økonomi – og eventuelt investerer nogle af vores penge. Det er ikke alle, der synes, at økonomi er det mest interessante at beskæftige sig med. Men lidt bør vi tænke på det. For alt tyder på, at vi kommer til at leve længere liv, og derfor får vi brug for, at pengene slår til i flere år,' skriver biblioteket i en pressemeddelelse.