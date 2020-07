Tag rundt om Buresø

Det er Naturpark Mølleåens Venner, der står for eventen.

"Vi mødes klokken 13.00 på P-pladsen ved Buresø-badet. Antallet af deltagere er sat til 50 personer, og hvis der kommer flere deltagere, opdeler vi i to grupper. Turen er på cirka otte kilometer og er ikke for barnevogne eller dårligt gående. Der vil blive et lille ophold undervejs," skriver organisationen i en pressemeddelelse.