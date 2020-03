Tænd lys og tænk efter i Blovstrød Kirke

Da højmesserne er aflyst, kan man i stedet komme i kirken, tænde et lys og lytte til stemningsfuld musik

Som alternativ til de aflyste højmesser giver Blovstrød Kirke alle mulighed for at tænde lys og tænke efter alle ugens dage i tidsrummet 9-15, bortset for lørdag.

"Midt i en krisetid, som denne corona-tid må siges at være, giver Blovstrød Kirke et rum til eftertanke. Da højmesserne er aflyst, kan man i stedet komme i kirken, tænde et lys og lytte til stemningsfuld musik. Ligesom salmebøger og bibler vil ligge fremme," siger sognepræst Kristine Krarup Ravn.

Derudover er der altid mulighed for at tale med en præst - kontaktoplysninger findes på kirkens hjemmeside og i kirkebladet, påpeger kirken.

mik.