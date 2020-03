Symfoniorkester spiller på musikskolen

Nordsjællands UngdomssymfoniOrkester (NUO) giver lørdag 7. marts kl. 15.30 koncert på Allerød Musikskole. På programmet står værker af blandt andre Dvorak, Bizet og Mussorgskij.

NUO er et ungdomssymfoniorkester med unge på mellem 10-25 år, der bor i Allerød, Rudersdal, Hørsholm, Hillerød, Egedal, Fredensborg eller Furesø kommuner. NUO - der nu spiller på tredie år- dirigeres af Morten Ryelund, der beskrives som en af Danmarks dygtigste dirigenter.

"Vi er super stolte over dette orkester, og endnu en gang er det Villy Saffts Nielsens Fond, der har hjulpet med økonomien. Der er gratis adgang, og vi håber, at mange borgere har lyst til at høre dette fantastiske orkester," siger musikskoleleder Lars Peter Nielsen.

mik.