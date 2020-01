SuperBrugsen Lynge-Uggeløse kåret som distriktets bedste butik

'Butikken har et meget imødekommende og hjælpsomt personale, som kunderne kvitterer for i kundetilfredshedsundersøgelsen,' hedder det i motivationen

SuperBrugsen Lynge-Uggeløse er netop kåret som distriktets bedste SuperBrugsen-butik. Det skete på Coops lederkonference i Fredericia for 2.200 ledere.

'Titlen som distriktets bedste SuperBrugsen er kædens fine anerkendelse af arbejdet i butikken, og er resultatet af en målrettet indsats for at holde en høj butiksstandard og levere en flot kundeoplevelse. Kåringen er kort sagt bevis på, at butikken gør et solidt og stærkt stykke arbejde,' anføres det i en pressemeddelelse.

Salgsrådgiver Lars Rasmussen, SuperBrugsen, siger:

"Butikken står altid flot, og kunderne sætter stor pris på den indbydende slagterafdeling, den friske, velassorterede grøntafdeling og den kompetente rådgivning i vinafdelingen. Butikken er løbende moderniseret og har haft en flot resultatudvikling."

I motivationen for kåringen af SuperBrugsen Lynge-Uggeløse lyder det desuden:

'Butikken har et meget imødekommende og hjælpsomt personale, som kunderne kvitterer for i kundetilfredshedsundersøgelsen. Uddeler Jens Erik Klose er en stærk rollemodel og sikrer sammen med sit lederteam og alle medarbejderne, at SuperBrugsen Lynge-Uggeløse hver dag er et godt og inspirerende sted at arbejde og handle.'