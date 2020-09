Summerland i biografen

Der blive vendt op og ned på livet på trods af, at hun har slået sig til tåls med en tilbagetrukket tilværelse ved Sussex' kyst.

Her fordyber hun sig i at skrive bøger om myter og sagn. Hun er en enlig kvinde, uden hverken mand eller børn, og i de lokale børns (og mange voksnes) øjne en heks

Men så bliver børnene fra London evakueret på grund af de tyske bombninger, og Alice får pludselig ansvaret for den 14-årige Frank.

Det pludselige ansvar, og Franks åbenlyse behov for moderlig kærlighed vækker følelser i Alice, der mindes en sommer for mange år siden, og en kærlighed.

Imens fantaserer Frank om sin far, der er pilot og netop nu kæmper mod det tyske luftangreb.

Mens Alice åbner Franks øjne for skønheden i myter og sagn, lader hun ham også komme ind i hendes hemmelige verden.

Nogle gange åbnes døren, fordi de døde har brug for at sende et budskab til de levende.