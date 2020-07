Se billedserie Ægteparret Julie og Jonas Nyman Daniel arbejder sammen i Raw Circle. Jonas er uddannet murer og bygningskonstruktør, mens Julie er uddannet markedsføringsøkonom.

Succesfuld møbelvirksomhed flyttet til Lynge

Raw Circle, der specialiserer sig i skræddersyede sofa- og spise­borde, har åbnet deres showroom på Vassingerødvej

Allerød Nyt - 14. juli 2020

Der er kommet nyt liv i den tidligere lagerbygning på Vassingerødvej 105 i Lynge, efter at ægteparret Julie og Jonas Nyman Daniel overtog ejendommen i maj. Den 470 kvm store bygning er omdannet til showroom og værksted for parrets virksomhed Raw Circle, der specialdesigner borde i nordiske materialer. Jonas Nyman Daniel er uddannet murer og bygningskonstruktør, og det er ham, der designer og fremstiller de skræddersyet borde, mens Julie Nyman Daniel hjælper til med markedsføringen.

"Vi er et godt team. Mens jeg har kendskab og forståelse for vores materialer, har Julie kompetencerne til at få vores virksomhed ud i verden," siger Jonas Nyman Daniel.

Tilbage til barndomsbyen Raw Circle har eksisteret siden 2018 og har tidligere haft værksted og showroom i Gørløse. På grund af en stigende efterspørgsel blev pladsen i de 100 kvm store lokaler i Gørløse for trang, og Jonas Nyman Daniel måtte på jagt efter nye, større lokaler. Jagten ledte ham til Rødvig og Amager, men valget faldt på Lynge, hvor han selv er vokset op.

Efter en større istandsættelse kunne virksomheden holde åbningsfest d. 4 juni, hvor over 200 mennesker mødte op. Jonas Nyman Daniel fortæller, at de lokale har taget godt imod virksomheden:

"Naboerne synes, det er super fedt, at der er kommet noget nyt. Der er også rigtig mange cykelryttere og ryttere, der kommer forbi og lige vil se, hvad det er for noget".

Traller i container Ideen til Raw Circle opstod tilbage i 2018, da Jonas Nyman Daniel arbejdede som byggeleder i et entreprenørfirma. Her så han, hvordan mange traller blev smidt ud, uden de fejlede noget. Han besluttede sig for at samle nogle traller op og bygge en bænk ud af dem. Da han efterfølgende satte bænken til salg på Den Blå Avis, blev den solgt på under 15 minutter. Projektet tog derefter fart:

"Mens Julie og jeg lavede de her bænke på fulde drøn, begyndte vi også at blive mere kreative og finde på nye ting. Hvor vi i starten brugte meget genbrugstræ, er vi skridt for skridt gået over i også at lave mere eksklusive møbler i nyt træ," fortæller Jonas Nyman Daniel, der i september 2018 gik fuldtid med Raw Circle.

I dag producerer virksomheden bl.a sildebensborde, betonborde, plankeborde og kabeltromleborde.

Ikke to er ens Hos Raw Circle er kunderne selv med til at designe deres bord, og ifølge Jonas Nyman Daniel er variationen i kundernes ønsker med til at gøre hverdagen spændende.

"Det fedeste er, at der ikke er to borde, der er ens. Det er unikke ting, og det er også det, vi går op i. Selvfølgelig skal bordet se ud som det på billedet, men i og med træet arter sig anderledes fra gang til gang, vil der altid være en variation," forklarer Raw Circle ejeren.

Inspirationen til nye designs og ideer finder Jonas Nyman Daniel bl.a. på de sociale medier Youtube og Pinterest.

Stor efterspørgsel Jonas Nyman Daniel anslår, at han det sidste år har bygget 360 borde. Den store efterspørgsel har gjort, at virksomheden er vokset, så den i dag, foruden ægteparret Nyman Daniel, tæller fire ansatte.

"Selvom virksomheden er vokset, er jeg inden over alle vores produkter for at kvalitetssikre dem. Jeg går meget op i, at tingene er i orden, og at det er helt perfekt, inden vi smider det ud ad døren," lyder det fra ejeren.

På længere sigt håber Jonas Nyman Daniel, at Raw Circle kan blive danmarkskendt, og at virksomheden kan fortsætte med at vokse, men der er dog en grænse:

"Jeg tror ikke, vi skal være det nye JYSK - det bliver for stort. Vi vil gerne have benene plantet på jorden. Selvfølgelig kunne det være sjovt at blive større, men jeg vil ikke bare sidde inde på mit kontor og være direktør. Jeg vil hele tiden være på gulvet og skabe nye ideer og ting."