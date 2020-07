Succes med åbent hus

"Det var dejligt at se, at der kom børn fra andre byer. Vi synes også selv, at lokalerne har en god beliggenhed på Allerød Stationsvej, og for os var det også vigtigt, at deltagerne fik en en fornemmelse af, hvad det vil sige at gå til esport, og hvordan vi får sundhed og trivsel ind i drenge og pigers gaming. Vi oplever, at mange forældre er frustrerede, når børnene spiller Fortnite eller Counter Strike. Vi prøver derfor at tale med forældrene om, hvordan man tackler dette. Det var en super god dag," erklærer Peter Hansen.