Det er på p-pladsen til venstre ved Skoven 4 og Allerød Bibliotek, at der søges om at holde antik- og kræmmermarked.

Stort marked kan være på vej ved Skoven 4

En stor markedsaktivitet kan være på vej på p-pladsen ved Skoven 4 og Allerød Bibliotek: Michal Vandal-Schächter og Anne Katrine Tove Brix Nielsen-Schächter har søgt om tilladelse til at holde Antik- og Kræmmermarked her hver lørdag fra april til oktober.

Det fremgår af dagsordenen for mødet i teknik-, erhvervs-, plan- og miljøudvalget 4. februar.

Ifølge dagsordenen forventer Michal Vandal-Schächter og Anne Katrine Tove Brix Nielsen-Schächter et besøgstal på mellem 500 og 1.500 pr. gang. Der lægges op til, at der i forbindelse med markedet kan være enkelte andre aktiviteter som ponyridning og musikindslag.

Ansøgerne har drøftet forslaget med Allerød Bibliotek og citymanageren, der finder, at forslaget vil understøtte den løbende indsats for at skabe et levende miljø i bymidten i Lillerød, oplyses det i dagsordenen.

Ansøgerne driver i forvejen Søllerød Loppemarked og har derfor erfaring med afholdelse af arrangementer af denne type, kan man læse.

Det skønnes, at der kan etableres op til cirka 50 stadepladser på arealet.

Kommunens nuværende 'Regulativ for benyttelse af gadeareal i Allerød Kommune' er ikke gældende i forhold til arealet ved Skoven 4. Det foreslås derfor, at der gives en tilladelse for 2020, med udgangspunkt i det eksisterende regulativ i forhold til vilkår for stadepladser. Regulativet skal evalueres i efteråret 2020, og i forbindelse hermed kan det besluttes, om der skal indgås en længerevarende aftale, hedder det i sagsfremstillingen.

Her påpeges det også, at hvis ansøgningen imødekommes, bliver der brug for ekstra rengøring af toiletterne på biblioteket.

Forvaltningen anbefaler, at arealet lejes ud til 1.500 kr. pr. gang og opgør, at ekstra rengøring på biblioteket hver lørdag koster 30.000 kr. om året.