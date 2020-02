Store roser til 'De Hovedløse'

Mungo Park havde 22. januar premiere på forestillingen 'De Hovedløse', og siden da har der været totalt udsolgte sale på Allerød-teatret, der også får masser af roser af anmelderne.

Der er nu kun ledige billetter tilbage til den kommende spilleperiode på Teater Republique i København.

Politiken giver fem stjerner ud af seks til 'De Hovedløse' og skriver blandt andet: 'Teaterdirektør Anna Malzer og hendes hold har noget så tiltrængt i dag som et større projekt med deres teaterkunst. De har noget at have det i. Projektet oser af nødvendighed.'

Dagbladet Information mener, at forestillingen 'bringer publikum tættere på en virkelig politisk konflikt. Mungo Park har gjort De Gule Veste til godt teater.'

Kristeligt Dagblad skriver: 'Missionen indfries overbevisende ... det lykkes Mungo Park at bringe os helt tæt på en fjern, fransk konflikt ... Mungo Parks vision om at skabe engagerende teater til tiden lykkes ... Et godt og ventet bud på ny dansk dramatik, der tør tale ind i tiden ... Vedkommende og tankevækkende ... En kropslig og tempofyldt fortælling ... Glimrende dialog'.

Og Berlingske mener, at der er tale om 'oplysende folketeater, der stiller de rigtige spørgsmål. Peger på, hvad man også kan bruge teatret til: At give plads og synlighed til dem, der ellers ikke har en stemme.'

Mungo Parks kommunikationschef Troels Kranker glæder sig til at rykke forestillingen ind til København:

"Det er gået over al forventning med masser af glade og begejstrede publikummer hver aften i Allerød, virkelig gode anmeldelser og solid dækning og omtale i tv, radio, aviserne og på de sociale medier. Det glæder os ekstra meget, da det er et stykke helt nyt dansk dramatik med en eksperimenterende og ny stil. Derfor glæder vi os også til at vise 'De Hovedløse' for københavnerne nu på fredag og til at høre deres reaktioner til forestillingen."

'De Hovedløse' spiller 7.-18. februar på Teater Republique på Østerbro. Herefter spiller den igen som en fast del af Mungo Parks repertoire i Allerød 22.-23. april, 4.-5. maj og 25.-26. maj.

mik