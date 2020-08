Stor succes med sommercamp

"Formålet med sommercampen var at vise deltagerne alle de aktiviter med blandt andet billedskole samt lyd og video, som vi har på Allerød Musikskole. Det har været en stor fornøjelse at se de venskaber, som er kommet blandt børnene på tværs af aldersgrupper. På fredag har vi inviteret forældrene. Her vil børnene holde små koncerter for at vise, hvad de har prøvet i løbet af ugen fortæller musiklærer Susanne Østergaard, som har været initiativtager til sommercampen.