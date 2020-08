Red Barnet Allerøds første sommerlejr blev en stor succes med 23 deltagere. Privat foto

Stor succes med familielejr

Allerød Nyt - 21. august 2020

Gennem mange år har Red Barnet haft familielejr for unge og deres forældre, men i år var det første gang, at lokalafdelingen i Allerød havde arrangeret en af slagsen.

"Familielejren blev en stor succes med 23 deltagere og med ni frivillige fra Red Barnet Allerød. Vi havde sat som mål, at der skulle være 40 deltagere, men der var tre familier, som meldte fra. Vi havde ret stramme regler i forhold til corona, blandt andet, at man skulle blive hjemme, hvis man var det mindste syg. Så i betragtning af corona-situationen, er vi virkelig godt tilfredse. Meget tilfreds, også fordi det var første gang, at det var første gang vi prøvede det," fortæller Jens Clod Præstholm, som var ansvarlig for lejren.

"Vi etablerede familielejren, fordi vi havde nogle penge til det, og fordi vi havde lysten og viljen. Formålet med lejren var give de familier, som har nogle problemer med ressourcerne i forhold til børnene. Det kan være økonomiske problemer eller at det kniber med menneskelige ressourcer, tilføjer han.

"Helt overordnet var formålet med lejren, at særligt børnene i disse familier skulle have en sommer på lige fod med andre børn, inden de kom tilbage til skolen," uddyber Red Barnet Allerøds formand, Cecilia Holming Werner.

Kaotisk forløb Planlægningen op til familielejren blev temmelig kaotisk for Red Barnet Allerød.

"Til at begynde med troede vi ikke, at der blev nogen lejr. Ret hurtigt blev vi klar over, at vi kunne lave noget. Vi tilpassede hele tiden lejren til de udmeldinger, som kom fra myndighederne. Til sidst blev der så mulighed for at afvikle familielejren i det regi, som vi håbede på, fortæller Jens Clod Præstholm.

Lejr i Tisvildeleje Familielejren løb af stablen fra den 2.-5 juli i "Helenekilde" i Tisvildeleje med forskellige aktiviteter.

"Det var fantastiske omgivelser, hvor vi havde mulighed for at være ude og inde. Det handlede først og fremmest om at skabe et miljø, hvor familierne var trygge og hvor de kunne møde andre mennesker. Der deltog familier fra Allerød Kommune og nogle fra Gribskov Kommune, fordi vi også samarbejdede med dem. Især børnene var glade for, at vi var så meget ude som vi var. Vi havde blandt andet en dag, hvor vi havde fokus på førstehjælp med brug af hjertestarter, brandslukning og livredning på stranden," fortæller Jens Clod Præstholm.

"I løbet af dagene i Tisvilde havde vi aktiviteter, som var møntet på de voksne og på børnene. Hver dag sluttede vi af med lejrbål. Det syntes alle var hyggeligt, fordi vi havde en med, som kunne spille guitar og der var snobrød og popcorn til. Lejrbålet var et frirum for alle," så det var dejligt at se, siger han med glæde i stemmen.

Klar igen næste år Red Barnet Allerød havde i hele processen med etableringen og afviklingen haft et fantastisk samarbejde med kommunen.

"Som organisation kunne vi ikke sætte en annonce i avisen, at vi søgte deltagere med de behov til familielejren. Det er jo også kommunen, som kender de famililer, som har behov for sådan lejr. Der var tre formål med familielejren: Børnene skulle have en god oplevelse, have det sjovt og finde nye venner. Forældrene skulle have et pusterum og samtidig have en ferie sammen med børnene. Endelig skulle familierne kunne danne netværk sammen og udveksle idéer og erfaringer. Alle formål blev opfyldt, så det blev en stor succes," siger Cecilia Holming Werner.

"Derfor holder vi også familielejr i 2021. Planlægningen er allerede så småt i gang, og vi glæder os allerede," erklærer Jens Clod Præstholm.