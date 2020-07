Stor legatbevilling til Skulpturparken i Allerød

Med en bevilling på et sekscifret beløb har Købmand i Odense Johann og Hanne Weimann f. Seedorffs Legat for få uger siden gjort det muligt for Skulpturparken i Allerød at erhverve og renovere den store skulptur "Åbne Døre". Den ny skulptur er udført som en opgave for Statens Kunstfond i 1993/94 af den internationalt kendte billedhugger Eli Benveniste, der sammen med sin mand, billedhuggeren Jørgen Haugen Sørensen, er bosiddende i Italien.

Kunstværket er udført i hvidmalet armeret fiberbeton og udformet som en kubisk lille bygning - et skulpturhus, som kan lede tanken hen på en tibetansk helligdom.