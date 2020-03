Stafet For Livet Allerød blev ikke til noget i 2019, men nu ser det ud til, at arrangementet vender tilbage. Arkivfoto

Stafet For Livet Allerød vender tilbage

Stafet For Livet Allerød fandt ikke sted i 2019: Det lykkedes ikke at finde nye frivillige til at føre arrangementet videre, og Kræftens Bekæmpelse valgte derfor at udskyde stafettens 2019-udgave. Men i 2020 ser det ud til, at Stafet For Livet vender tilbage i Allerød.

På Facebook kan man læse, at der er gang i planlægningen af Stafet For Livet Allerød 2020, hvor arrangementet er fastsat til 22.-23. august. Som tidligere foregår det på Skovvang Stadion.

Hvis man vil være med til at planlægge og afvikle stafetten, er der brug for flere frivillige, oplyses det på Facebook, hvor det også meddeles, at der nu er åbent for tilmeldinger på hjemmesiden.

Stafet For Livet er et 24-timers event, som støtter kræftpatienter og pårørende og samler penge ind til bekæmpelse af kræft. Det sker gennem en hold-stafet, hvor hold på typisk 10-15 personer tilmelder sig og indsamler penge på forskellige måder.