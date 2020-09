Se billedserie Anja Drewsen langede 52 veteranpølser ud over disken i sin pølsevogn. Foto: Jan F. Stephan

Stærke pølser til folket

Allerød Nyt - 01. september 2020 kl. 10:06 Af Peer Rasmussen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Lørdag den 29. august klokken 12 lancerede Anja Drewsen fra Anjas Pølser "VeteranPølsen - den med styrken" ved et lille arrangement fra sin pølsevogn for enden af gågaden i Lillerød bymidte til fordel for veteranprojekt Grønland.

"Allerød er en garnisonsby og vi har over 200 veteraner i kommunen, og dertil kommer en af landets største veteranhjem i Høvelte. Derfor synes jeg, at det er fint med opmærksomhed og anerkendelse af vore veteraner. Derudover giver vi fem kroner per solgt veteranpølse videre til veteranprojekt Grønland, som er her fra kommunen," fortæller Anja Drewsen om baggrunden for lanceringen af pølsen.

"Der kom cirka 100 mennesker forbi pølsevognen i løbet af de par timer, arrrangmentet foregik. Det var ikke alle, som var til chillipølser, som veteranpølsen er, men vi solgte da 52 stykker plus nogle røde pølser til børnene. Derudover havde vi sat et link op til veteransiden, hvor folk kunne donere dirkekte, uden at købe en pølse. Uden at kende det nøjagtige beløb, vil jeg tro, at der er kommet cirka 1000 kroner ind til veteranerne via dette arrangement. Det er jeg fint tilfreds med," uddyber hun.

Fortsætter i sortimentet Det var borgmester Karsten Längerich, som fik æren af at lancere "VeteranPølsen - den men styrken", og Anja Drewsen tager nu pølsen ind i sortimentet i pølsevognen.



Selve Veteranprojekt Grønland drager i øvrigt den 3. september på en ny tur til Nuuk.

I forbindelse med flagdagen den 5. september, hvor Allerød Kommune har aflyst alle arrangmenter, opfordrer Anja Drewsen til, at man i stedet for at lægge en blomst donerer et beløb til veteranerne.

Anja Drewsen fortæller iøvrigt til Allerød Nyt, at hun siden den 9. juni, hvor hun fik lov til at åbne pølsevognen igen, har haft vældig travlt, så det har været en god sommer for hende.