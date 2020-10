Sprøg vurderingseksperten: Hvad er mit bord værd

" Jeg kunne godt tænke mig at få mit spisebord vurderet. Det er et Piet Hein ellipsebord 150x100 centimeter."

"Tak for foto og vurdering gennem Allerød Nyt. Jeg tror ikke, at Piet Hein (1905-1996), der oprindelig var filosof, digter og matematiker, drømte om, hvor populært hans bord blev, da han i samarbejde med svenske Bruno Mathsson formgav det karakteriske bord i ellipseform i 1968. Nu står bordet i utrolig mange danske hjem, fordi det kombinerer flot design med en uovertruffen slidstyrke og holdbarhed. Fritz Hansen, som producerer bordet, følger godt med efterspørgslen, og vurderingen af dit bord afspejler da også, at der er mange på markedet, og at de fleste i dag foretrækker at købe bordet med mulighed for tillægsplader. Du skriver ikke noget om standen som også spiller en rolle, men en vurdering ligger i omegnen af 4000 kroner."