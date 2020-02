Spis med i Blovstrød: Kristne asylansøgere laver mad

'Kom og vær med, når kristne asylansøgere fra lokale asylcentre laver mad fra hjemlandets køkken.'

Sådan lyder opfordringen fra Blovstrød Kirke forud for arrangementet 'Middag på tværs' 28. februar kl. 17.30.

Maden serveres i Blovstrød Sognegård, og over kaffen vil asylansøgere og herboende flygtninge fortælle om deres liv og møde med Danmark og folkekirken. Aftenen slutter med international aftensang i kirken.

Under arrangementet vil der være børnekirke ved Ulla Petersen med bibelfortælling, leg og spil.

"Tværkulturelt Center er initiativtager til 'Middag på tværs', et arrangement, der har været forbi Blovstrød Kirke flere år i træk. Det er mit klare indtryk, at kristne asylansøgere er ovenud taknemmelige for den imødekommenhed og interesse, som de møder til Tværkulturelt Centers arrangementer," siger sognepræst Mathias Harding og fortsætter:

"På grund af deres kristne tro og identitet står mange af disse asylansøgere til en grum skæbne i deres hjemlande i Mellemøsten. 'Middag på tværs' kan være med til at belyse dette problemfyldte emne."

Der er gratis entré til 'Middag på tværs', og det er ikke nødvendigt at tilmelde sig på forhånd.