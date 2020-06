Spillet om Dæmpegårds fremtid er i gang

dæmpegård Hvis Dæmpegård i Tokkerup Hegn skal rives ned, som ejeren Naturstyrelsen ønsker det, vil det kræve en dispensation for den fredning, der gælder. Sådan lyder konklusionen fra Allerød Kommunes side efter sidste uges møde i teknik-, erhvervs,- plan- og miljøudvalget.

" Dæmpegård ligger inde i Tokkekøb Hegn tæt på Kirkelte landsby, og området er omfattet af en landskabsfredning. Kommunen har skrevet til Naturstyrelsen, at både nedrivning og ændret anvendelse efter kommunens opfattelse vil kræve en dispensation fra fredningen.", siger Miki Dam Larsen (S), der er formand for Teknik-, Erhvervs-, Plan- og Miljøudvalget i Allerød Kommune. Derfor er det Fredningsnævnet for Nordsjælland, der skal afgøre spørgsmålet om dispensation fra fredningen. Kommunen tager først stilling til sagen, når Fredningsnævnet har afgjort dette," siger udvalgsformand Miki Dam Larsen i en pressemeddelelse.