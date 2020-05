En lukning af Lynge Bibliotek er sammen med 35 andre forslag at finde i det sparekatalog, der netop nu kigges nærmere på i fagudvalgene under Allerød Byråd. Billedet er fra et Halloween-arrangement på biblioteket. Arkivfoto

Sparekatalog: Kortere åbningstid i daginstitutioner og færre byrådsmedlemmer

Fagudvalgene har vurderet kataloget og godkendt, at de forslag, der ligger indenfor udvalgets område, i tilstrækkelig grad er oplyst til brug for udvalgets politiske prioritering, der skal ske på næste udvalgsmøde. Flere udvalg har dog fremsat enkelte bemærkninger og ønsker om uddybning og flere oplysninger.

I kataloget står også øget undervisningstid på lærerområdet (1,3 mio. kr. i 2021 og 2 mio. kr. hvert af de følgende år), ophør af lejrskole (1,050 mio. kr.), reduktion af mentorstøtte til unge under 30 år (225.000 kr.), reduktion af mentorstøtte til borgere over 30 år (825.000 kr.) og reduktion af vejvedligeholdelse (500.000 kr.).

Fra 21 til 19 byrådsmedlemmer

Et spareforslag går ud på at reducere antallet af byrådsmedlemmer fra 21 til 19 medlemmer. Forslaget vil først have virkning for den kommende byrådsperiode, og det sparede beløb er i kataloget sat til 93.000 kr. om året.