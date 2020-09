Susanne Willerup glæder sig til at tage imod klienterne i Mølcks Passage 3. Peer Rasmussen

Spænding og glæde over åbning

Allerød Nyt - 01. september 2020 kl. 13:29 Af Peer Rasmussen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Fredag den 4. september, mellem klokken 15 og 18, inviterer Susanne Willerup indenfor til fejring af åbningen af hendes klinik, Mølcks Massage, som ligger i Mølcks Passage 3 i Lillerød Bymidte.

Susanne Willerup glæder sig helt vildt til åbningen, men hun er samtidig også meget spændt.

"Det bliver fantastisk at åbne min egen klinik lige i Lillerød Bymidte i den by, hvor jeg bor. Jeg er spændt, men samtidig glad over, at jeg tog beslutningen om at åbne her, siger hun.

"Der er mange, som allerede nu har været forbi og kigge ind i klinikken, mens vi går og roder med at gøre det hele klar. Folk er meget glade for, at jeg åbner," tilføjer Susanne Willerup.

Susanne Willerup etablerede for nogle år tilbage sin egen klinik Body Velvære, på hobbyplan, i sit private hjem i Lillerød, og det er den klinik, hun nu flytter til Mølcks Passage, men nu på fuld tid og i et nyt navn.

"Jeg er aktiv løber i Blovstrød Løverne, og det var her jeg kunne øve mig på kunder, så kundegrundlaget blev skabt dengang. Det gik forrygende godt med at få bygget kundegrundlaget op, og folk tog vældig godt imod mig. Jeg kunne ret hurtigt se, at der var en forretning i det. Jeg blev mere og mere begejstret for at behandle, jeg tog efterfølgende flere kurser. Det er alle disse ting jeg fører videre i den nye klinik," fortæller hun.

Fremskyndet af fyring Da Susanne Willerup havde sin lille klinik på hobbyplan i privaten, var hun ansat på fuld tid i salgs- og marketingbranchen.

Senest var hun ansat i Royal Stage i Hillerød, hvor hun servicerede hallens partnere som partnerkoordinator.

"På grund af situationen med corona, var der her i sommer en fyringsrunde, og det fik mig til at tage beslutningen om at blive 100 procent selvstændig. Det var selvfølgelig ærgeligt med en fyringsrunde, men det gav mig skubbet til at realisere drømmen om en større klinik," fortæller Susanne Willerup.

"Da jeg så disse lokaler, slog jeg straks til, for de ligger jo helt perfekt," tilføjer hun entusiastisk.

Anderledes klinik Mølcks Massage bliver en anderledes klinik med plads til tre behandlere i et slags behandlerfællesskab, inklusive Susanne Willerup.

Udover at blive forkælet og blandt andet blive behandlet med fysiurgisk massage, japansk facelifting, sportsmassage og akupunktur, kan man også købe andre ting.

"Klinikken bliver i et råt, industrielt miljø, og de møbler jeg får i klinikken, får man mulighed for at købe. Den kan være bænken, lampen eller vasen. Jeg synes selv, at det er flotte møbler, og så tænkte jeg bare, at hvis andre gerne vil købe dem, så er det fint. På den måde får jeg også skiftet lidt ud i interiøret," siger Susanne Willerup med et grin.

Mølcks Massage vil have åbent tirsdag, torsdage og søndage fra klokken 16-21 samt mandage og onsdage efter behov.

Susanne Willerup vil allerde når disse linjer have klienter i klinikken, men den 4. september, klokken 15-18, vil der altså være mulighed for interesserede at kigge indenfor og få en snak om de forskellige behandlinger, naturligvis under hensyntagen til corona.

Der vil være åbningstilbud på dagen.

Man kan skrive til Susanne Willerup på e-mail molck@molcksmassage.dk og på telefon 26 40 26 41. Hun arbejder i øjeblikket på at etablere en ny hjemmeside, som kommer til at hedde molcksmassage.dk, men indtil da kan man læse mere på www.bodyvelvaere.dk.