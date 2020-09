Sommertur til Dæmpegaard

"Den gamle skovridergård Dæmpegaard i Tokkekøb Hegn er desværre blevet aktuel, fordi Skov- og Naturstyrelsen ikke længere har brug for bygningerne og ønsker at nedrive gården. I stedet skal der bygges fem sheltere med bålpladser og to muldtoiletter på området. Dæmpegaard er bygget som skovridergård i 1788, og har i flere omgange været på private hænder. Fra midt i 1700-tallet er der blevet grave ler omkring gården, og de smukke søer er gamle lergrave, der i dag er overladt til naturen. Der arbejdes på at stifte en venneforening til bevarelsen af Dæmpegaard," skriver Lokalhistorisk Arkiv & Forening i en pressemeddelelse.