Sognepræst samler udskrifter: Giv os lov til at holde gudstjeneste igen

'Giv os lov til at holde gudstjeneste igen'. Dét er overskriften på den underskriftindsamling, som sognepræst i Blovstrød Kirke, Kristine Krarup Ravn, har etableret for alle folkekirkemedlemmer i Danmark.

'Skriv under, hvis du er enig i et forslag om, at man fra søndag 10. maj 2020: Indfører samme regler for deltagerantal til dåb, konfirmationer og vielser, som vi allerede har til begravelser. Giver menighedsrådene bemyndigelse til at gennemføre gudstjenester om søndagen i det omfang, som deres konkrete kirkerum tillader, under hensyntagen til sundhedsstyrelsens retningslinjer.'