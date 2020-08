Søger testfamilie til bruser

Den recirkulerende bruser er en retrofit løsning, som kan tilsluttes i eksisterende badeværelser uden at man skal til at bygge om.

"På den måde kan man opnå et væsentligt højere og mere komfortabelt flow end en vandsparebruser, samtidig med at man bruger langt mindre vand end en vandsparebruser. Det vand, der bliver recirkuleret bliver først filtreret gennem et mikrofilter, inden det bliver UV-belyst for at sikre vandkvaliteten," udtaler Troel Grene som er CEO og medstifter af Flow Loop.