Skoler og dagtilbud lukker ned: Allerød opretter nødpasning

Regeringens beslutning om, at dagtilbud, skoler og klubber skal holde lukket fra mandag 16. marts og foreløbigt 14 dage frem for at imødegå spredning af coronavirus, har ført til, at Allerød Kommune har skrevet til forældre til børn i skoler, klubber og dagtilbud, herunder dagplejen.

I henvendelsen - der er gengivet på kommunens hjemmeside - opfordres alle til at forsøge at finde løsninger, så børnene kan holdes hjemme allerede fra i dag, torsdag 12. marts.

Hvis man har brug for nødpasning, fordi man som forældre er en del af Danmarks kritiske beredskabsfunktioner og derfor skal på arbejde, har kommunen brug for at vide omfanget, så man kan planlægge nødpasningen.

Kommunen opfordrer til, at forældrene udfylder de skemaer, der følger med henvendelsen, og sender dem til skolens leder, dagplejeleder, pædagogiske leder eller klyngeleder senest fredag morgen kl. 9.00.

'Der ydes kun nødpasning, hvis begge forældre er tvunget på arbejde som følge af, at begge arbejder i samfundskritiske funktioner eller private virksomheder, hvor medarbejderne ikke er hjemsendt,' står der i henvendelsen. Her slås det også fast, at der ikke ydes ikke nødpasning for børn, der går i 7. klasse og opefter, idet det vurderes, at de godt kan være hjemme alene.

Der bliver senest fredag 13. marts givet besked på, hvor og hvordan nødpasningen kommer til at foregå via AULA eller Intra, så snart man har fået et overblik over, hvor mange Allerød-borgere, der har brug for nødpasning af deres børn.