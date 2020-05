Drive In Bio i Lynge bliver 24. og 25. juni rammen om en utraditionel skoleafslutning for eleverne i 9. klasserne på Lynge Skole og Kratbjergskolen. Arkivfoto

Skoler holder afslutning for 9. klasser i Drive In Bio

Utraditionel løsning i en corona-tid

Det kommer til at foregå i Drive In Bio, når Lynge Skole og Kratbjergskolen siger farvel til eleverne i 9. klasse i år - henholdsvis 24. og 25. juni.

Med til arrangementet 'Drive In Dimission' er også inviteret elevernes familier.

I denne corona-tid er der meget, det ikke har været mulige at gennemføre for 9. klasse eleverne på de to skoler - og i hele landet. Der er blandt andet aflyst lejrskole, afgangsprøver og 'sidste skoledag'.

"Lærerne og jeg er rigtigt ærgerlige på 9. klasse elevernes vegne, der er mange ting de er gået glip af," siger skoleleder Thomas Kirkegaard og fortsætter:

"På et kontormøde i starten af maj drøftede ledelse og sekretærer på Lynge Skole, hvordan skolen kunne sige ordentligt farvel til elever og forældre gennem 10 år. Vi sad og drøftede 9. klassernes dimission, om vi kunne gennemføre den i hold, i mindre grupper eller ved live streaming. En af vores sekretærer siger i sjov, at vi da bare låner Drive In Bio i Lynge. Det grinede vi først af, men vi gik ret hurtigt videre med idéen."

Skolen kontaktede indehaver af Drive In Bio, Henrik Kehlet, og fik aftalt et møde, og på kort tid var der enighed om at låne bil-biografen og stedets lydudstyr og p-plads.

Thomas Kirkegaard kontaktede de andre skoler i kommunen for at høre, om de også ville være med, og det ville altså Kratbjergskolen for begge afdelingers vedkommende. Blovstrød Skole og Lillevang Skole havde allerede lagt andre planer for deres dimission.

'Eksamensbevis - drive by' "For Lynge Skoles vedkommende forestiller jeg mig, at hver familie er i hver deres bil og bilerne er parkeret klassevis. Når eleverne skal have deres eksamensbeviser, så ruller familierne forbi mig, i en slags 'eksamensbevis - drive by', og jeg afleverer deres prøvebeviser ind igennem vinduet til eleverne. Alle tre 9. klasser ruller forbi på skift og ruller tilbage på deres p-plads, hvor efter vi 'klapper af alle eleverne' ved at dytte i hornet. Vi skal også have taget klassebilleder - det bliver dog uden biler," siger Thomas Kirkegaard og fortsætter:

"Det bliver en dimission og en afslutning på 10 års skolegang på Lynge Skole og Kratbjergskolen, som eleverne og deres forældre nok aldrig vil glemme."

"Vi er rigtigt glade for at kunne give en eleverne en samlet afslutning, hvor man alligevel er hver for sig. Vi lever op til retningslinjerne, men vi får også taget en vigtig fælles afsked med vores gode 9. årgang," siger skolelederen og takker Drive In Bio for samarbejdet.

'Drive In Dimission' for Lynge Skole bliver 24. juni fra kl. 18-19, idet Drive In Bio er åben fra kl. 17.30. Der kan deltage en bil pr. familie. Kratbjergskolen fejrer deres elever 25. juni over to omgange - distriktsskoleleder Morten Winther Bothe vil udsende nærmere information til alle forældre om, hvordan og hvornår dimissionen kommer til foregå. mik.