Sirius venter på politiet: Vi kan ikke få udbetalt forsikring efter branden

"Vi kan ikke komme videre med det forsikringsmæssige - vi kan ikke få udbetalt forsikring, siger juraen - før vi har politiets rapport. Jeg har rykket for rapporten flere gange hos Nordsjællands Politi, men uden at få svar."

"Vi har fået tilladelse til at rydde op på grunden, og det er vi nu i fuld gang med - det koster omkring 2 mio. kr., men vi gør det, så vi er klar, når vi kan komme videre. Vi kan konstatere nu, at vi ikke kan nå at bygge til julen - og i det hele taget kan vi altså ikke komme igang med at bygge, før vi har fået afklaret forsikringsspørgsmålet," siger Stig Gerlach.