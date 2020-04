Sirius-branden: Der forventes ikke at være forurening på grunden

'Det kan da ikke være sundt for miljøet, at tungmetaller, plastikrester og andre giftstoffer skal stå og sive ned i grundvandet i så lang tid? Er der nogen fra Allerød Kommune som kan give et svar på dette? Oprydningen bliver dyrere og dyrere desto længere tid der går,' skriver Michael Westergaard til Allerød Nyt.

"Op til ejeren"

Allerød Nyt har stillet spørgsmålene videre til formanden for teknik-, erhvervs-, plan- og miljøudvalget i Allerød Kommune, Miki Dam Larsen, der har forhørt sig i forvaltningen om sagen.

"Der er ikke noget myndighedsmæssigt udestående. Forvaltningen oplyser, at forurenet slukningsvand blev opsamlet og bortskaffet til godkendt modtageanlæg. Der er givet nedrivningstilladelse inklusiv anvisning på håndtering af forurenede bygningsmaterialer, som skal analyseres og bortskaffes til godkendt modtager," siger Miki Dam Larsen og fortsætter:

"Der var helt overvejende bygninger eller faste belægninger på hele grunden. Det forventes derfor ikke, at der er efterladt forurening på grunden. Jord skal analyseres før eventuel bortkørsel. Skulle det vise sig, at der er efterladt forurening, er det grundejerens ansvar at rydde op. Region Hovedstaden blev oplyst om branden, men vurderede ikke, at der var grundlag for at gå videre med sagen i forhold til kortlægning af jord- og grundvandsforurening."

"Med andre ord: Resterende arbejde på grunden er op til ejer at få håndteret," siger udvalgsformanden.

Forelagt oplysningerne fra Miki Dam Larsen skriver Sirius-direktør Stig Gerlach til Allerød Nyt om planer for oprydning på grunden, at grunden ikke er frigivet endnu.