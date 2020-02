Arkivfoto: Allan Nørregaard

Sigtet for drab på datter: 54-årig kvinde fængslet en uge

Allerød Nyt - 20. februar 2020 kl. 14:34 Af Jens Berg Thomsen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

En 54-årig kvinde, der onsdag blev fremstillet i grundlovsforhør for manddrab, blev varetægtsfængslet i syv dage. Det fortæller Nordsjællands Politis presseafdeling til Allerød Nyt.

Gav handicappet datter 80 gange dosis Kvinden er sigtet for at have dræbt sin handicappede datter på en adresse i Allerød Kommune med en overdosis af noget muskelberoligende medicin. Det fremgik af den sigtelse, der blev læst op for kvinden i Retten i Hillerød, inden dommeren lukkede dørene af hensyn til den videre efterforskning. Overdosisen skulle have bestået af 80 gange den anbefalede dosis. Kvinden nægtede sig skyldig.

Døde i 2019 På grund af dørlukningen er kvindens forklaring ikke offentlig kendt. Senioranklager Bente Schnack havde ifølge presseafdelingen i politiet bedt om en varetægtsfængsling i 14 dage, men dommeren valgte at varetægtsfængsle i syv.

Den multihandicappede datter døde ifølge sigtelsen i januar 2019. Den 54-årige kvinde blev anholdt den 19. februar i år - altså mere end et år efter dødsfaldet.

Bente Schnack fortalte ifølge Ritzau onsdag, at politiets efterforskning af dødsfaldet har varet et år indtil videre.

Pårørende afviste at forlade retssal Til grundlovsforhøret var to af den 54-åriges nære pårørende tilstede. Anklageren bad om dørlukning, så de to ikke kunne høre kvindens forklaring. Dommeren ville dog i første omgang nedlægge et referatforbud, mod at de to indvilligede i at forlade retssalen. Det blev dog afvist af de pårørende, og derfor lukkede dommeren dørene.

Der er også nedlagt navneforbud i sagen.

