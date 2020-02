Sigtelse: Kvinde brugte 80 gange dosis til at dræbe sin datter

Inden dørene blev lukket af hensyn til efterforskningen, læste anklager Bente Schnack op fra sigtelsen. Kvinden skulle angiveligt have brugt 80 gange den tilladte dosis af et muskelafslappende præpærat til at udføre drabet. Kvinden nægter sig skyldig.

Lukkede døre

Anklager Bente Schnack bad om lukkede døre, da sigtelsen var læst op. Det skyldtes, at der sad pårørende til den sigtede kvinde på tilhørerpladserne. Kvindens forsvarer bad om et navneforbud i sagen.

Anklageren henviste til, at de pårørende til kvinden ikke er afhørt i sagen endnu. Dommeren spurgte de pårørende, om de var indstillet på at gå udenfor, mens den 54-årige afgav forklaring. I så fald ville dommeren nøjes med et referatforbud, men det afviste de pårørende, og dermed lukkede dommeren dørene.

Dommeren nedlagde også navneforbud i sagen.