Sportschef i Dansk Svømmeunion, Lars Green Bach, borgmester i Rudersdal Kommune, Jens Ive, formand for Sigma Swim Birkerød, Pia Alexandersen, formand for Sigma Swim Allerød, Louise Andersen, og Allerøds borgmester Karsten Längerich ved underskrivelsen af aftalen i Birkerød Svømmehal. Foto: Mikkel Svinth Rødgaard

Send til din ven. X Artiklen: Sigma Swim med i banebrydende aftale om træningsmiljø Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Sigma Swim med i banebrydende aftale om træningsmiljø

For første gang nogensinde indgår Dansk Svømmeunion en partnerskabsaftale om et træningsmiljø, hvor to kommuner er medunderskrivere: Allerød og Rudersdal

Allerød Nyt - 22. januar 2020 kl. 14:56 Af Michael Braunstein Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

I Birkerød Svømmehal blev der 22. januar underskrevet en banebrydende aftale mellem Sigma Swim, Allerød Kommune, Rudersdal Kommune og Dansk Svømmeunion. Der er tale om en partnerskabsaftale, der skal fremme vilkårene for såkaldt 'international high performance' og den dertil hørende talentudvikling i dansk svømmesport. "Sigma Swim har gennem mange år vist sig som et af landets stærkeste træningsmiljøer, der har formået at løfte svømmere til internationalt seniorniveau. Med den nye partnerskabsaftale glæder vi os til at være med til at videreudvikle talentmiljøet i Nordsjælland med en fælles ambition om at styrke træningsmiljøets langsigtede strategiske udvikling mod en ny høj standard i dansk svømmesport," siger sportschef i Dansk Svømmeunion, Lars Green Bach, i en pressemeddelelse. Han fortsætter: "For første gang nogensinde indgår vi en partnerskabsaftale om et træningsmiljø med to kommuner som medunderskrivere. Det er en banebrydende begivenhed og har stor betydning for, at vi kan udvikle samspillet om det nordsjællandske træningsmiljø. Lykkes vi med det, kan vi sammen ruste dansk svømning endnu bedre til svømmesportens hårde internationale konkurrence. På kort såvel som på lang sigt."

Læs også: Fire klubber laver anlæg til udefitness ved Lillerødhallerne

Glad for blåstempling Hos formanden for Sigma Swim Allerød, Louise Andersen, er der stor glæde over aftalen. "Vi har i mange år haft et rigtig godt samarbejde med alle tre parter, men med denne samarbejdsaftale rykker vi endnu tættere på hinanden, så vi i samarbejde kan udvikle dansk svømning og tage det til næste niveau." "Vi er glade for den blåstempling både kommuner og Dansk Svømmeunion giver os, og det bekræfter det store stykke arbejde vores trænere, ansatte og frivillige yder hver eneste dag til glæde og gavn for de små nye spirende talenter og helt op til de allerdygtigste med internationalt potentiale," siger Louise Andersen.

Stor stolthed Allerøds borgmester Karsten Längerich siger, at "vi er utroligt stolte over vores fantastiske svømmeklub, der på fornemmeste vis skaber meningsfulde fællesskaber for børn og unge." "Ved indgåelse af partnerskabsaftalen signalerer vi, at Allerød Kommune ønsker at understøtte talentudvikling og fastholdelse af unge i foreningslivet, da det på den lange bane har stor betydning for breddeidrætten. Foreningsfællesskaber skaber livslange venskaber, og det at være seriøs idrætsudøver giver uvurderlige erfaringer til rygsækken, der kan bruges aktivt i voksenlivet," siger borgmesteren. Partnerskabsaftalen er fireårig. Med aftalen har Dansk Svømmeunion nu indgået i alt otte partnerskabsaftaler om talentudviklingsmiljøer og to partnerskabsaftaler om 'high performance miljø', idet den første er indgået med Aalborg.

relaterede artikler

Prisfest fortsætter uændret i år 14. januar 2020 kl. 15:00

Sigma Swim: Klubmesterskaber og danske rekorder 14. januar 2020 kl. 13:15