"Hvorfor frivilligt arbejde? Jeg er jo rigtig glad for at se film og interesserer mig i det hele taget for området. Tillige er jeg velsignet med nogle rigtig gode samarbejdspartnere blandt andre frivillige i Allerød Bio," siger filmbooker i Allerød Bio, René Hyldig.

Serie om Allerød Bio: René skaffer filmene hjem - og det er lidt af et puslespil

Portræt af en filmbooker og hans arbejde i Allerød Bio

"I starten, da e-mails endnu ikke var et almindeligt arbejdsredskab, foregik filmbookingen med opkald til filmdistributørerne. Det kunne godt være en langmodig affære at få dem alle i tale. Da e-mails efterhånden vandt indpas, blev opgaven meget lettere."

Sådan lyder det fra René Hyldig, der er filmbooker i Allerød Bio, som drives af Allerød Bios Venner. Portrættet af filmbookeren er artikel nummer tre i serien om Allerød Bio.

René Hyldig fortsætter: "Når jeg booker en film til en ordinær forestilling, aftales en spilleperiode, en mindstepris uanset solgte billetter og en procentdel af filmens omsætning. Det er dyrest at vise en film til premieren, efter to-tre uger falder prisen."

"Film i dansk biografdistribution har typisk en 'levetid' på et år eller to. Herefter er filmen ikke i almindelig distribution, og kan som udgangspunkt ikke bookes. Ønsker vi at vise ældre film, skal rettighedshaver først opspores, og det er langt fra altid muligt. Så må vi afstå fra at vise filmen."

Ambitionen er at vise gode film "Det er vores ambition i Allerød Bio, at alle de film vi viser, er gode film. Film med en rimelig standard indenfor den pågældende genre," siger René Hyldig og fortsætter:

"Ikke nødvendigvis kun blockbusters, men film der vil have et publikum i Allerød. Først og fremmest af respekt for vores publikum, men også af hensyn til alle de frivillige, der gratis giver deres arbejdskraft til biografen."

"Desværre er en god film ikke altid nok til at trække et publikum i biografen. De store filmselskaber har også store marketingbudgetter, og kan derfor promovere deres film i en helt anden udstrækning end de små distributører."

"En anden afgørende faktor for en films popularitet er den modtagelse, filmen får i medierne. Dels om anmelderne bryder sig om den, og giver den de fortjente ord med på vejen, men også om de toneangivende medier, ikke mindst tv-stationerne, vælger at ofre filmen opmærksomhed."

"Langt fra alle er egnede til Allerød Bio" I Allerød Bio tilrettelægges filmprogrammet normalt en måned i forvejen, fortæller filmbookeren.

"Når jeg booker film, ved jeg derfor ikke, hvordan de vil blive modtaget af hverken publikum eller presse. Der er typisk tre-fire filmpremierer om ugen, men langt fra alle er egnede til Allerød Bio," siger René Hyldig og fortsætter:

"Det er filmdistributørerne der bestemmer filmenes premieredatoer. Det er ikke usædvanligt at en fastlagt premiere flyttes. Det sker også at annoncerede film aflyses. Så selv om distributørerne forsøger at lægge deres filmpremierer på de datoer, hvor de mener deres film har størst chance for opmærksomhed, er det nærmere reglen end undtagelsen, at de publikumsstærke film kommer i klumper."

"Ydermere er filmpremierer også årstidsbestemte. Om sommeren er der sjældent premierer på blockbusters, hvorimod efterårs- og især vintersæsonen typisk byder på en fantastisk perlerække af film, både fordi vejret indbyder til biografbesøg, men også af hensyn til de store filmfestivaler og filmkåringer, hvoraf Oscar-uddelingerne fortsat er den største."

"Det er derfor lidt af et puslespil at tilrettelægge et godt filmprogram, med gode film jævnt fordelt hen over en måned og over året."

"I Allerød er det min opfattelse, at publikum ikke er voldsomt premiereorienterede. Det er godt. Dels fordi de film, der har mediernes bevågenhed, når at blive omtalt inden, vi viser dem, men også fordi der gælder særlige regler for at vise premierefilm. Ofte forlanger filmdistributørerne, at en premierefilm skal vises i 11 dage i træk, hvilket normalt er for mange dage i Allerød Bio.

Når filmprogrammet skal tilrettelægges, skal der således tages hensyn til hvilke film der er til rådighed - vi skal nå at vise filmene, inden de glider ud af publikums bevidsthed."

"Desuden skal det vurderes, hvor mange dage en film skal vises. Er det for få dage, får det interesserede publikum ikke tid nok til at finde en dag. Er det for mange dage, er søgningen ikke tilstrækkelig, med det resultat, at operatører og cafépersonale knokler forgæves. En anden kunst er at mikse filmrepertoiret, så genrerne veksler, og vi ikke viser samme type film side om side. Af og til kommer der ønsker om repriser. Desværre er vores erfaringer med at vise ældre film i Allerød Bio rigtig dårlige. De har simpelthen ikke det brede publikums interesse."

Ser film i ferien De store filmdistributører indbyder i fællesskab til branchetræf fire gange om året, hvor mange af de kommende film præsenteres, fortæller René Hyldig.

"Et filmtræf varer fra to til fire dage. Typisk vises der film i fire sale samtidig, fra tidlig morgen og til først på aftenen, kun afbrudt af spisepause og kaffepauser, altså omkring 16 film pr. dag. Nogle af filmene vises på flere tidspunkter, men det er umuligt at se alle."

"Hertil kommer de små filmdistributørers filmtræf to gange om året, begge af en dags varighed. Jeg bruger således de fleste af mine feriedage på at se film," siger han.

René Hyldig understreger, at han altid er lydhør overfor publikumsønsker og så vidt muligt forsøger at imødekomme dem, når bare filmen kan skaffes, der kan findes plads i programmet, og det med rimelighed kan forventes, at der kommer tilstrækkeligt med publikum og ser filmen.

Med siden 2004 René Hyldig har været med i Allerød Bios Venner siden biografen blev en foreningsbiograf i 2004. Han har altid været meget interesseret i film, så da hans ven Lars Nellemann fortalte, at en gruppe borgere ville overtage og drive biografen, var de begge med fra start.

Først var han it-ansvarlig og skabte biografens første webside, som faktisk eksisterede i mange år. Han var også interesseret i biografens repertoire og blev en del af den gruppe, der forestod de første bookinger i selskab med bl.a. Bent Mathiesen. Efter et halvt år stod René Hylding alene med opgaven.

