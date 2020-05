Serie om Allerød Bio: Rart at føle at man er med til at støtte vores lokalsamfund

Anne-Mette Rothe Lund, leder af caféen i Allerød Bio. Privatfoto

"Personligt synes jeg, det er rigtigt hyggeligt at komme i biografen," siger Anne-Mette Rothe Lund

"Personligt synes jeg, det er rigtigt hyggeligt at komme i biografen. Der er ofte nogle man kender, og det er rart at komme, og føle at man er med til at støtte vores lokalsamfund."

Sådan siger Anne-Mette Rothe Lund, der gør en frivillig indsats som cafévagt i foreningen Allerød Bios Venner. Portrættet af cafévagten er nummer fire i serien om Allerød Bio.

120 caféfolk Anne-Mette Rothe Lund er født og opvokset i Allerød. Hun vendte tilbage til byen i 1991. Hun blev tilknyttet biografen, da hun begyndte med at hjælpe sin mor i caféen nogle få år efter, at biografen blev overtaget af Allerød Bios Venner i 2004.

Efter nogle år blev Anne-Mette Rothe Lund en del af et caféhold, da andre holdt op, og i 2017 blev hun formand for caféholdene i Allerød Bio.

"Som barn er jeg kommet meget i Allerød Bio, hvor de bl.a. havde en filmklub for børn, som jeg og mine brødre var en del af i mange år," siger Anne-Mette Rothe Lund og fortsætter:

"Vi er 120 caféfolk, fordelt på 23 hold, og holdene består af fire-syv personer. Mange af caféfolkene er pensionister, men vi er også en del, der stadig arbejder. Vi viser ni forestillinger om ugen, og det vil sige, at holdene har en vagt cirka hver 14. dag. Som cafévagt tager man imod kunderne, når de kommer i biografen, og sælger billetter samt diverse cafévarer."

"Udover at betjene kunder er der også andre ting, en cafévagt gør: Man møder en time før filmstart og gør klar til dagens forestilling. Der lægges måtter ud, sættes bord og stole ud, tændes lys både inde og ude, laver popcorn, fylder op med diverse, som øl/vand, kaffe og slik."

"Billetsystemet tændes, så der kan sælges billetter eller udleveres bestilte billetter til afhentning. Når gæsterne er gået ind i salen og filmen starter, er det tid til en kop kaffe eller te. Det er nemlig også vigtigt, at man får tid til en snak med sine kolleger. Derefter skal der ryddes op, laves regnskab, skiftes filmplakater og fyldes op, så der er klart til næste hold."

Den største udfordring for Anne-Mette Rothe Lund i biografen var overgangen til E-Billet.

"Vi skulle nu printe vores billetter, efterhånden som de blev solgt. I den forbindelse fik vi også nummererede pladser. Det er ikke alle cafévagter, der er vant til at bruge en computer, så vi havde en del oplæring i starten. Nu har vi så fået to terminaler, og så kan flere øve sig, og det fungerer fint nu," siger hun.

Social kontakt vigtig Anne-Mette Rothe Lund understreger, at den sociale kontakt også er vigtig, når man arbejder som frivillig.

"Det er vigtigt at vide, at man er en af de frivillige, der får hele biografen til at fungere, som en frivillig drevet biograf," siger hun og tilføjer:

"Alle kan være cafévagt, der er ikke noget krav til alder, den yngste er 14 år, og de ældste er nok omkring de 86 år. Man byder ind med det man nu kan, og der er ikke noget krav til, at man skal kunne det hele, da man jo aldrig er alene på et hold." mik.