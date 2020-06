Serie om Allerød Bio: Digital teknik var en revolution

"I eftersommeren 2011 skete der noget revolutionerende inden for filmbranchen. Det blev nu muligt at få mange af de nye film på et digitalt medie. I eftersommeren 2011 fik Allerød Bio en digital filmfremviser. Vi havde nu, som en af første mindre biografer, mulighed for også at vise filmen digitalt. Samtidig fik biografen nyt filmlærred, lydanlægget blev opgraderet og udvidet, så vi fik mulighed for at benytte de nye lydformater, som de digitale film gav mulighed for."