Serie om Allerød Bio: Den første film var med Jack Nicholson

I de følgende artikler i serien zoomes der ind på tre frivilliges arbejde for biografen - for at give læserne et indblik i de forskellige typer af opgaver, der skal udføres for at drive en biograf med frivillige. Det kommer til at handle om filmbookeren Rene, operatøren Ole og lederen af caféen Anne-Mette, oplyser Allerød Bios Venner.

mik.