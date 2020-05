Seks partier med 18 ud af Allerød Byråds 21 medlemmer går ind for en aftale om udformningen af lokalplanen for bymidten i Lillerød. Arkivfoto

Send til din ven. X Artiklen: Seks partier bag stor aftale om bymidten i Lillerød Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Seks partier bag stor aftale om bymidten i Lillerød

18 ud af 21 byrådsmedlemmer støtter aftale om udformningen af lokalplanen, oplyser borgmester Karsten Längerich

Allerød Nyt - 29. maj 2020 kl. 07:45 Af Michael Braunstein Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Seks partier i Allerød Byråd med 18 ud af 21 byrådsmedlemmer har indgået en aftale om udformningen af lokalplanen for bymidten i Lillerød. Aftalen blev præsenteret torsdag 28. maj af Venstre, Konservative, Socialdemokratiet, Radikale, Blovstrødlisten og Vores Allerød. I forvejen har SF og Enhedslisten meldt ud, at de har ikke kan stemme for den lokalplan, flertallet går ind for. "Der er tre grunde til, at vi skal have en ny lokalplan for bymidten: Vi vil have en bymidte med liv, og det kommer ikke af sig selv - gør vi ikke noget, vil bymidten dø. For det andet søger mange Allerød-borgere efter mindre, bynære boliger - og for det tredie vil vi sikre en bymidte, hvor vores historie og identitet bevares og have en grøn og indbydende bymidte," sagde Karsten Längerich ved præsentationen på Allerød Rådhus.

91 høringssvar Bymidten interesserer mange Allerød-borgere, påpegede borgmesteren og henviste blandt andet til, at der i høringsperioden er kommet 91 høringssvar. "Vi har fået tre typer af tilbagemeldinger, som vi forsøger at tilgodese bedst muligt: 1: Mange borgere er utrygge ved forandringen og ønsker at bevare vores gamle bygninger. 2: Andre borgere efterspørger boliger i byen og nyt byliv. 3: Professionelle aktører har behov for en langsigtet plan med investeringsmuligheder - ellers kommer der ikke caféer, butikker, restauranter og kulturtilbud," sagde Karsten Längerich og bemærkede: "Vi har hørt og læst alle høringssvar, men dermed ikke sagt, at vi følger alle: Vi kommer til at glæde nogle og skuffe andre." Det er et led i aftalen, at bymidten skal gøres mere grøn ved at sikre en sammenhængende grøn gang- og cykelforbindelse mellem skovene, og Fritz Hansensvej og Stationspassagen skal have en ny og grønnere identitet, oplyste borgmesteren.

Seks etager ved Allerød Stationsvej Et af de store debatemner vedrørende lokalplanforslaget er de byggemuligheder og ikke mindst byggehøjder, der gives mulighed for. I aftalen fastholdes bygningshøjderne fra høringsmaterialet med tre etager i udkanten af bymidten, fire etager i centrale dele og seks etager ved Allerød Stationsvej. Der skal være en åbning i byggeriet på Banevang mod resten af bymidten. "Vi tør godt udfordre Allerød med seks etager ved Allerød Stationsvej. Med aftalen får vi mere logik og sammenhæng i byggehøjderne i bymidten, idet vi også ser på helheden," sagde Karsten Längerich og fortsatte: "I forhold til situationen i dag må der med tre etager bygges højere på Banevang og med seks etager højere på Allerød Stationsvej. Omvendt må der ikke længere bygges så højt på 'Roma-hjørnet' og på Frederiksborgvej 5-9, hvor højden begge steder sænkes fra 13 til 11 meter. Arealet mellem biblioteket og Grønnehegn friholdes." Borgmesteren fremhævede også, at der arkitektonisk nu bliver sat en fremtidig retning, at der skal være pladser til ophold og leg, og at Kulturtorvet skal udvikles med kulturelle, sociale, administrative og sundhedsmæssige funktioner, caféer, restauranter, kontor, serviceerhverv og helårsbeboelse.

Fire bevaringsværdige bygninger Karsten Längerich oplyste, at mens der tidligere kun var udpeget to bevaringsværdige bygninger i bymidten, bliver der nu udpeget fire. Det er stationsbygningen fra 1864, Frederiksborgvej 23 fra 1927 (gul bindingsværk-villa), Irisgården fra 1850 og 'Slagterens hjørne' fra 1938 (M.D. Madsensvej 1). Når det gælder parkering, vil aftalepartierne fastsætte en p-norm, så der er pladser til handlende, beboerne og pendlere. De 256 pendler p-pladser på Banevang skal således fastholdes, uanset hvad der bygges, pendlerparkeringen ved stationen skal sikres også for cykler, der stilles krav for boliger om 1 p-plads per 100 kvm., og der stilles krav for butikker og erhverv på 2-4 p-pladser per 100 kvm. I den centrale del af bymidten skal større nye parkeringspladser etableres i parkeringskældre eller parkeringshuse. Beslutningerne vedrørende bevaringsværdige bygninger udløser en ekstra høring, men det ventes, at lokalplanen for bymidten kommer til endelig vedtagelse på byrådsmødet i juni.

relaterede artikler

Enhedslisten: Stemmer imod lokalplan for bymidten 28. maj 2020 kl. 13:15