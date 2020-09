Seks indbrud på døgnrapporten

indbrud Døgnrapporten fra Nordsjællands Politi fortæller om i alt seks indbrud i Allerød Kommune hen over weekenden og et par dage inden.

Mellem den 17. og 19. september har der været indbrud i en villa på Lynge Bygade. Et vindue i terrassedøren er aflistet, og her er der stjålet kontanter, kufferter og takser.

Et vindue er påbrudt i en villa på Forelvej. Her er der stjålet smykker, og det er sket mellem den 18. septemberklokken 12 og klokken 10.10 den 20. september.

Mellem den 18. september klokken 12 og den 20. klokken 19.00 har ukendte tyve brudt et vindue op til et kontor på Havrevænget. Her er det ikke gjort op, hvad der er stjålet. Det er det heller ikke på Møllevænget, hvor tyvene er kommet ind på ukendt vis på et tidspunkt mellem den 19. september klokken 10.00 og dagen efter klokken 19.30.

På Clara Friisvej er et beslag ødelagt på et villavindue på et tidspunkt mellem den 17. september klokken 20.00 og den 20. september klokken 21.30. Heller ikke her er kosterne gjort op. Det er de heller ikke på et andet indbrud på Møllevænget, der er sket mellem den 19. september klokken 13.45 og den 20. september klokken 18.25.