Se listen: Her er Allerøds plan for genåbning Torsdag den 23. april er alle børn inden for gruppen tilbage

Allerød Nyt - 14. april 2020 kl. 03:06 Af Jens Berg Thomsen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Tirsdag aften den 14. april mødes børne-skoleudvalget i Allerød til et sidste møde, inden der åbnes for 0.- til og med 5.klasser, dagtilbud og SFO'er. Inden påske meldte udvalget en plan ud for, hvordan der gradvist åbnes fra og med den 15. april, og nu er der kommet en liste over, hvordan tilbuddene skal åbne.

"Alle dagtilbud, skoler, SFO`er og klubber arbejder på, at skabe de bedst mulige forudsætninger for en sundhedsfaglig og pædagogisk forsvarlig genåbning af tilbuddene. Dette sker med afsæt i såvel nationalt som kommunalt besluttede rammer," står der i dagsordnen til mødet, der også fortæller, at der er indgået aftale med kommunens rengøringsafdeling om rengøring, og at der på nuværende tidspunkt er købt værnemidler ind til minimum de første 14 dage af genåbningen.

"Alle børn med behov for nødpasning får fortsat et nødpasningstilbud efter gældende regler og i den fulde åbningstid som hidtil. Der etableres nødpasningen uden for normal åbningstid, hvis der viser sig et behov for det efter de kriterier, der er opsat af KL," står der også i dagsordenen.

FAKTA

Sådan åbner Allerød

Børn i gruppeordninger og specialklasserækken starter op onsdag den 15. april

Dagplejen starter gradvist op fra torsdag den 16. april

MiniSFO børn med planlagt opstart 16/4 kan starte op efter planen den 16. april

Vuggestuebørn der skulle have være opstartet 16. marts, 1. april og 16. april starter op indkøring efter plan mellem forældre og institution fra onsdag den 15. april

O. og 1. klasse starter op mandag den 20. april

Børn på Maglebjergskolen og i centerklassen starter op mandag den 20. april

1/3 af vuggestuebørn og 1/3 af børnehavebørn starter op mandag den 20. april

2. og 3. klasser starter op tirsdag den 21. april

2/3 af vuggestuebørn starter op tirsdag den 21. april

2/3 af børnehavebørn starter op onsdag den 22. april

Resten af vuggestuebørnene starter op onsdag den 22. april

4. og 5. klasse starter op onsdag den 22. april

Resten af børnehavebørnene starter op torsdag den 23. april

Kilde: Allerød Kommune