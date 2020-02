Den danske Oscar-deltager 'The Cave' skildrer et hemmeligt hospital, der gemmer sig i underjordiske huler og gange under krigsmarken i Ghouta i Syrien. Pressefoto

Se Oscar-vinderen i Allerød BioBiografen viser også den danske Oscar-deltager 'The Cave'

Allerød Nyt - 18. februar 2020

Allerød Bio har to meget omtalte Oscar-film på plakaten i den kommende tid: Den danske Oscar-deltager 'The Cave' og Oscar-vinderen 'Parasite'.

19. februar vises 'The Cave', der skildrer et hemmeligt hospital, der gemmer sig i underjordiske huler og gange under krigsmarken i Ghouta i Syrien. Hospitalet drives af børnelægen Amani og hendes team bestående af læger og sygeplejersker. I det underjordiske mørke genskabes håbet for de tusindvis af børn og voksne, som er ofre for de brutale krigshandlinger.

Filmen er produceret af Sigrid Dyekjær og instrueret af Feras Fayyad, der blev Oscar-nomineret for 'De sidste mænd i Aleppo'. 'The Cave' vandt publikumsprisen The Grolsch People's Choice Documentary Award på filmfestivalen i Toronto, men vandt ikke en Oscar i dokumentar-kategorien.

Ved en ekstraforestilling 21. februar kan man se Oscar-vinderen, den sydkoreanske 'Parasite', der skabte historie ved at være den første ikke-engelsksprogede film nogensinde til at vinde en Oscar for 'Bedste Film'.

'Parasite' beskrives som er en mørk komediefilm om en arbejdsløs familie i Sydkorea, som begynder at arbejde i huset hos en rig familie. Filmen udvikler sig til en thriller, da tingene begynder at løbe ud af kontrol.

mik.