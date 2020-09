Science fiction i biografen

Da nyheden spredes, bryder kaos løs. Ingeniøren John Garrity modtager besked om at melde sig på en militærbase med sin kone og søn, men ingen af deres venner eller familie har fået samme besked.

På militærbasen bliver John skilt fra sin familie, og noget går galt, så nu må John kæmpe for at finde sin familie og sikre deres overlevelse under den voldsomme naturkatastrofe.