Samlede over 70.000 ind til kræftramt

Allerød Nyt - 03. september 2020 kl. 19:14 Af Peer Rasmussen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

18 unge fra Allerød er tilbage på skolebænken en stor oplevelse rigere. De har alle brugt den sidste uge af sommerferien på at cykle til Fanø og retur for at samle penge ind til Jasper, der fik konstateret knoglekræft sidste år.

Forud for cykelturen lå godt tre måneders intensiv træning, da både muskler og især bagdel skulle være i form til at kunne cykle så langt en uge i træk, fremgår det af en pressemeddelelse.

Poul Olczyk og Rene Jensen, begge bosiddende i Allerød, stod i spidsen for træningen og har ifølge projektleder Ulla Holtze fra Ungdomsskolen ydet en fantastisk indsats:

"Jeg efterlyste frivillige cykeltrænere i FB-gruppen 'Allerød Kommune - hjælp hinanden' tidligere på året og kom på denne måde i kontakt med Poul og Rene. De har begge stillet op fire gange om ugen og tilbudt træning for de unge siden slutningen af april. Det er stort, at vi i Allerød har mennesker, som vil gøre en så stor forskel for andre," udtaler hun.

Plads til alle Niveauet på cykelholdet var forskelligt, men i ungdomsskolen lægger man vægt på, at der skal være plads til alle og at det skal være en god oplevelse at være med.

Det betød, at rytterne typisk blev opdelt i to hold, hvor man selv kunne vælge niveau, helt afhængig af dagsformen.

Otte ud af de 18 ryttere var gengangere fra sidste års cykeltur til Skagen og vidste, hvad det krævede.

En håndfuld af årets nye ønskeryttere havde ved træningsstart aldrig siddet på en racercykel før,

Lækker mad og ansvar På turen til Fanø overnattede rytterne på landets ungdomsskoler og alt bagage blev kørt i to medfølgende servicebiler, som også stod klar med lækre depoter ude på ruten.

Takket være forældrene fik rytterne masser af hjemmebag undervejs, og Rema 1000, Kvickly og SuperBrugsen i Lynge havde sponseret kassevis af chokolade, slik og bananer til at fylde de unges energidepoter op med.

I år blev der lagt ekstra vægt på, at rytterne tog ansvar i forhold til de praktiske opgaver i forbindelse med mad og overnatning.

Det betød helt konkret, at rytterne på skift deltog i madlavning, oprydning og toiletrengøring på overnatningsstederne.

Velgørenhed Udover et stærkt fællesskab og en fysisk udfordring for de unge, er en vigtig del af cykelprojektet at leve op til mottoet "Ung træder til for ung".

At man cykler og samtidig gør en forskel for en anden ung, som i år var 15-årige Jasper fra Karlslunde.

"Hver rytter skulle mindst finde en kilometersponsor hver, og i år har de unge hver især gjort et kæmpe arbejde på den front, hvilket betyder, at langt over halvdelen af indsamlingskronerne kommer den vej fra," siger Ulla Holtze.

Resten af pengene er blevet indsamlet via erhvervssponsorater.

Herudover valgte flere virksomheder, også lokale, at støtte op om cykelprojekt og hjælpe Jasper.

Indsamlingsdelen foregår i samarbejde med velgørenhedsorganisationen 'Make-a-Wish Danmark', der opfylder drømme for børn og unge mellem tre og 18 år med livstruende sygdomme.

Jaspers drøm er at komme en tur i Lalandia med hele sin familie, klasse og alle lærerne, når han bliver helt rask.

Næste års tur er allerede programsat og går til Samsø, Midtjylland og et smut forbi Vesterhavet. Der er åbent for tilmelding på ungdomsskolens hjemmeside.