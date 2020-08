"Aladdin" har blandt andre Mena Massoud og Will Smith på rollelisten. Arkivfoto

Sagen Collini i biografen

I filmen har Fabrizio Collini i over 30 år arbejdet flittigt for en tysk bilproducent, før han dræbte en mand, tilsyneladende helt uden grund.

Sagen virker som et mareridt for den unge forsvarsadvokat Caspar Leinen: Han er personligt involveret, da offeret, den respekterede industrimand Jean-Baptiste Meyer, er bedstefar til hans gymnasiekæreste Johanna.

Casper Leinens klient vil ikke tale med ham, og han står over for en modstander, der synes langt overlegen i den legendariske anklager professor Richard Mattinger.

Da Leinen alligevel beslutter at føre sagen, begynder han at afdække en af de største juridiske skandaler i Tyskland nogensinde, der strækker sig helt tilbage til 2. Verdenskrig.

Hvor meget er han villig til at ofre for at afsløre sandheden?