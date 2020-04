Sagen om forlængelsen af venstresvingsbanen mod Sortemosevej her på Kongevejen skal nu behandles i Allerød Byråd. Svingbanen blev forkortet i forbindelse med en renovering af Kongevejen gennem Blovstrød. Arkivfoto

Sag om forlængelse af svingbane kommer i byrådet

Uenighed i teknik-, erhverv-, plan- og miljøudvalget om finansiering af forlængelsen

Allerød Nyt - 01. april 2020

Sagen om forlængelsen af venstresvingsbanen mod Sortemosevej på Kongevejen i Blovstrød kommer nu i Allerød Byråd. Det er Venstres Lisbeth Skov, der sammen med Erling Petersen, Blovstrødlisten, har begæret sagen i byrådet efter mødet i teknik-, erhverv-, plan- og miljøudvalget 31. marts. På udvalgsmødet satte udvalgsformand Miki Dam Larsen, S, til afstemning, at sagen henlægges, idet der ikke kan anvises finansiering, og der allerede er foretaget prioritering af midlerne i trafikpuljen. Miki Dam Larsen, Martin Wolffbrandt, K, og Rasmus Keis Neerbek, EL, stemte for. Lisbeth Skov og Erling Petersen stemte imod, da 'der ønskes afsat 120.000 kr. finansieret af kassebeholdningen til at etablere venstresvingsbanen. Det var en fejl, at den ikke blev etableret tidligere, og det har fremkommelighedsanalysen også påpeget,' fik de to ført til protokols, hvorefter de begærede sagen i byrådet. Sagen var rejst af Lisbeth Skov med den begrundelse, at 'det er til stor gene, at venstresvingsbanen på Kongevejen er så kort, som tilfældet er, da det forårsager lang kø, specielt i myldretiden.' I argumentationen for at rejse sagen hedder det også: 'Venstresvingsbanen er tidligere blevet forkortet - dette på anbefaling af Niras. Sagen har været op TEMPU flere gange, og det blev tidligere besluttet at afvente resultatet af fremkommelighedsanalysen. Resultatet af denne viser, at der er behov for forlængelse af venstresvingsbanen igen, derfor ønsker Venstre at venstresvingsbanens forlængelse igangsættes.'

"Tiden er ikke til overforbrug" Den konservative næstformand i teknik-, erhverv-, plan- og miljøudvalget, Martin H. Wolffbrandt, kritiserer Venstres kurs, ikke mindst når det gælder finansiering af forlængelsen af svingbanen. "Forlængelse af venstresvingsbanen blev drøftet i maj 2019. Der var Venstre desværre imod. Der er kommet nye oplysninger, som understøtter hvad vi godt vidste i forvejen: Det er en god idé at forlænge venstresvingsbanen. Det får Venstre til at drage den konklusion, at vi 'bare kan tage pengene i kassen'. Det er ikke den rigtige vej til en forlænget venstresvingsbane," siger Martin H. Wolffbrandt. Han påpeger, at kommunens økonomi er under pres, og at tiden derfor ikke er til overforbrug. "Dertil kommer, at der i givet fald skal være enighed mellem budgetforligspartierne. Der var ikke budget til forlængelse af venstresvingbanen hverken i mindretallets budgetforlig eller i det budget, som blev vedtaget," anfører Martin H. Wolffbrandt og fortsætter: "I maj 2019 stemte Lisbeth Skov for at henlægge sagen. Man ville drøfte sagen senere efter fremkommelighedsanalysen. Når Venstre rejser sagen nu er det mit indtryk, at den pludselige interesse for Blovstrød er en ret tom markering." "Forlængelse af venstresvingsbanen er en god idé, som jeg vil tage op næste gang, vi skal prioritere trafikmidler. Der ser det økonomiske landskab forhåbentligt bedre ud."

"Der går et år før der kan ske noget" Lisbeth Skov understreger, at Venstre ikke var imod en forlængelse af svingbanen i maj 2019, men ville vente på resultatet af fremkommelighedsanalysen. "Analysen sagde, at det er en god ide at forlænge svingbanen, og derfor tog jeg sagen op. Samtidig har jeg fået mange henvendelser fra borgere om de store gener, den korte svingbane giver, så det handler for Venstre også om at lytte til borgerne," siger Lisbeth Skov og fortsætter: "I januar havde vi en pulje på to mio. kr. til mindre trafikprojekter, som vi kunne have finansieret en forlængelse af svingbanen fra, men pengene er blevet brugt til noget andet i mellemtiden. Næste gang vi skal prioritere trafikmidler er til januar, så der går et år, før der kan ske noget i sagen, og det synes jeg er synd for dem, der sidder midt i problemet hver dag." "Jeg synes, at det er forsvarligt at tage pengene op af kassen. Vi skal naturligvis passe på pengene og ikke bare tage fra kommunekassen, men den her sag har været så længe undervejs - og så handler det altså om i størrelsesordenen 120.000 kr., hvilket ikke kan siges at være specielt meget i forhold til kommunens samlede økonomi," siger Lisbeth Skov.