Særligt udvalg skal se på kommunale bygninger

Nedsættelse af et særligt opgaveudvalg - et såkaldt paragraf 17, styk 4-udvalg - står på dagsordenen for Allerød Byråds møde 23. januar.

Udvalget skal arbejde med en analyse af kommunens bygninger og anlæg, herunder bygningsoptimering, vedligeholdelsesstand, driftsudgifter og kapacitetsudnyttelse.

Det blev bestemt ved konstitueringsaftalen, at der skulle nedsættes tre opgaveudvalg i byrådsperioden, herunder udvalget vedrørende kommunale bygninger.

Forvaltningen foreslår, at byrådet godkender og igangsætter processen for etablering af udvalget, at byrådet udpeger to af sine medlemmer til - sammen med repræsentanter fra forvaltningen - at udarbejde forslag til kommissorium for udvalget, at udvalget kører i halvandet år, at der gives en tillægsbevilling på 200.000 kr. i 2020 til løn til faglig understøttelse af udvalget, finansieret af kassebeholdningen, og at der gives en tillægsbevilling på 200.000 kr. til analyse og ekstern rådgivning, finansieret af kassebeholdningen.

Økonomiudvalget besluttede 14. januar at indstille forslaget godkendt i byrådet, 'idet det indstilles, at opgaveudvalget skal foretage en afrapportering til forårsseminaret 2021, og udpegning af byrådets repræsentanter til at udarbejde forslag til kommissorium for udvalget afventer byrådets møde.'