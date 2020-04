Se billedserie Allerød Bio som den ser ud i dag. Foto: Mads Fabricius

Sådan gik det til at Allerød fik en biograf

Biografbygningen blev opført i 1922

29. april 2020

'En by uden biograf er som en by uden skole, uden bibliotek, uden kirke, uden alderdomshjem, uden sundhedsplejerske, uden fodboldbane, uden navn. En by uden biograf er som en by uden alt det, der overhovedet ikke kan betale sig, men som gør, at vi gider bo i den.' Sådan stod der i et læserbrev fra 1993, og det citerer Allerød Bios Venner i en omtale af Allerød Bios historie. Biografvennerne har i Lokalhistorisk Arkiv og Forening i Allerød Kommunes (LAFAK) medlemsblad 'Nøglehullet 1999/1' fundet følgende artikel om biografens historie fra starten og til den blev overtaget af Allerød Bios Venner i 2004:

Bevilling udstedt i 1922 Første gang, vi hører om biografen, er da kroejer Poulsen i august 1922 søger om bevilling til at drive biografteater i kroen. Politimesteren i Hillerød sender ansøgningen til udtalelse i Lillerød Sogneråd, der enstemmigt vedtager at anbefale Poulsen 'for den tid (han) er bosiddende i Lillerød'. Det ser ud, som om Poulsen på trods af anbefalingen ikke fik bevillingen, for i december samme år sender politimesteren tre andre ansøgninger til vurdering i sognerådet, der svarer: 'I henhold til politimesterens anmodning om udtalelse til de foreliggende tre ansøgninger, formoder sognerådet, at den til kroejer Poulsen i sin tid givne anbefaling er annulleret. Da forholdene således er forandrede, tillader sognerådet sig at erklære, at rådet herefter enstemmigt anbefaler tømmermester P. Petersens andragende.' Denne gang virkede sognerådets indstilling åbenbart, for Petersen får bevillingen og bygger derefter Lillerød Biograf foran sit snedkerværksted. Det var samme sted, som biografen ligger på i dag.

I stumfilmens dage Det var i stumfilmens dage, så der måtte lidt ekstra lydeffekter til under forestillingen. De leveredes af niecen Mary Petersen, der på et klaver bag et forhæng understregede stemningen i den film, der kørte over lærredet. Repertoiret blev annonceret på et udhængsskilt uden for biografen og ved plakater, som filmglade børn mod et passende vederlag i form af fribilletter hængte op rundt omkring, bl.a. ved Blovstrød Teglværk. I begyndelsen af 30'erne er stumfilmens dage imidlertid talte. Så Peter Petersen installerer et tone- og talefilmanlæg. Efter Petersens død i 1935 får frk. Astrid Fenger bevilling til biografen, som på det tidspunkt havde 179 tilskuerpladser. Køberen og den egentlige ejer var imidlertid svogeren folketingsmand Oluf Steen, der som folketingsmand ikke selv ønskede at søge bevillingen, men det var frk. Fenger, der forestod den daglige ledelse. I denne periode øgedes antallet af pladser til 202. I 1947 blev ledelsen overtaget af Olaf Rasmussen, der i 1956 købte nye filmmaskiner, så biografen kunne vise Cinemascope-film, men Rasmussen sprang fra, da han i 1958 fik mulighed for at blive direktør for den nye biograf i Esbjerg, Strand Teateret. Han solgte derfor Lillerød Biografteater til Kai Nielsen, der på grund af den stedlige navneforvirring kaldte den Lillerød/Allerød Bio, men ved kommunesammenlægningen i 1970 omdøbte han den igen, så den nu kom til at hedde Allerød Bio.

Store forandringer Kai Nielsen havde været assurandør men var sammen med partneren fhv. elinstallatør Bomholtz begyndt i filmbranchen med rejsebiografen Valkyrie Bio, der besøgte forsamlingshusene i Sydsjælland og på Lolland-Falster. I Nielsens tid skete der store forandringer. Villaen blev ombygget, og biografen blev moderniseret. Efter Kai Nielsens død i 1971 søgte den nuværende ejer bevillingen og overtog biografen 1. december 1971. Det blev en af de sidste bevillinger, der blev givet i Danmark, for bevillingssystemet blev ændret allerede året efter. Jørgen Hansen var på forhånd godt kendt med biografen, da han var opvokset i Lillerød og som dreng havde været en flittig biografgænger. Han var endda blevet ansat i den som piccolo, så han kunne nærmest betragte den som sit andet hjem.Ved overtagelsen havde Hansen skaffet sig en omfattende indsigt i filmbranchen, idet han i 1968 var begyndt som filmrejsende for filmudlejningsselskabet United Artists, og hans berøringsflade til Danmarks biografejere var følgelig også stor.

Turbulent tid Den efterfølgende tid havde været ganske turbulent. Fjernsynet havde været en hård konkurrent. Flere gange havde biografen været lukningstruet, men hver gang har den overlevet ved hjælp af dygtige initiativer, f.eks. satte man i 1983 billetprisen ned til 10 kroner over hele salen, hvilket bragte besøgstallet op fra 30.000 om året til 90.000. Man har også forsøgt sig med en filmklub for voksne og en for børn. Hver af dem kunne mønstre over 1.000 medlemmer. Et vigtigt våben i overlevelseskampen var den gennemgribende modernisering, der blev foretaget. Den omfattede foruden interiøret også filmmaskinerne med det resultat, at biografejeren, der står ved indgangen og kontrollerer billetter, blot behøver at trykke på en knap, når han ser, at publikum har fundet på plads. Derpå dæmpes lyset automatisk, fortæppet glider til side, og reklamefilmene starter. Efter reklamerne dæmpes lyset yderligere, og i operatørrummet begynder den op til 5 km lange filmstrimmel at rulle på sin enorme store og tunge spole. Filmen er i gang. Der er sket mere end det: Lærredet en blevet fornyet for at give en perfekt billedgengivelse, og lyden har man tilgodeset med et helt moderne lydsystem, og da biografen i 1993 fik Kvicklys Kulturpris, blev pengene brugt til et teleslynge-anlæg. At stolene er udskiftet endnu engang, skal også nævnes. De mange initiativer og det stadigt stigende billetsalg har naturligvis gjort indtryk på filmudlejerne, så de nu lader Allerød Bio være premierebiograf for mange nye storfilm. Byrådet har indset biografens betydning for Allerøds kulturliv og har bevilget den et årligt tilskud indtil år 2001. Allerød er altså sluppet for at blive 'en by uden biograf', og alt tyder på, at vi foreløbig kan regne med at have biograf i Allerød - hvis vi vel at mærke besøger den tit nok.

