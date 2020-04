Sådan blev Allerøds byvåben til

'Både Blovstrød og Lillerød kommuner havde et byvåben før kommunesammenlægningen i 1970, mens Lynge-Uggeløse ikke havde brugt tid og kræfter på at skaffe sådan et.'

Allerøds byvåben

'Allerede i 1971 begyndte man at tale om at anskaffe et byvåben til den nye storkommune Allerød, og man kom i forbindelse med statens heraldiske konsulent Poul Warming og tegneren, arkitekt C. Acton Friis.'

'I samarbejde med disse blev våbnet udformet, og byrådet vedtog i 1975, at det nye byvåben skulle være tre gyldne træstubbe på blå bund. De tre stubbe symboliserer kommunens mange rydninger af skov og deraf følgende stednavne, der ender på -rød, nemlig Allerød, Blovstrød, Børstingerød, Kollerød, Lillerød, Ludserød (der i 1922 blev omdøbt til Høvelte) og Vassingerød. I heraldikken betyder tre 'mange'.

'Indenrigsministeriet godkendte 3. juli 1975 det nye byvåben, og det blev taget i brug ved årsskiftet 1976.'