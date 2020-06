Saab-hygge i det fri

"Det er et årligt event, hvor venner af huset bliver inviteret til hygge i det fri blandt Saab-modeller af ældre og nyere dato, og hvor vi plejer at se Le Mans, men løbet er jo aflyst i år," siger indehaver af AutoAnders, Anders Lund Pedersen.

Anders Lund Pedersen startede sit eget værksted i foråret 2002 efter at have arbejdet som udlært mekaniker i mere end 20 år. Gennem årene har han fået et indgående kendskab til alle bilmærker, og især til Saab. I 2014 blev AutoAnders på Hillerødvej i Lynge autoriseret serviceværksted for Saab.