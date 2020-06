Træningen er igen godt i gang hos LUI Fodbold, og der bliver gået til den på alle holdene. Foto: LUI Fodbold

Så kom der liv på banerne hos LUI igen

Fodboldtræningen åbnede 18. maj

Allerød Nyt - 02. juni 2020 kl. 17:45 Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Så kom der endelig liv på fodboldbanerne hos LUI Fodbold igen, idet træningen blev genoptaget 18. maj, og det glæder børne- og ungdomsformand Henrik Thomsen.

"Vi er simpelthen så glade for igen at kunne tilbyde træning til vores medlemmer. I bestyrelsen har vi sammen med kommunen og trænerne måttet arbejde hurtigt for at blive helt klar til at åbne op, fordi vi måtte foretage nogle ændringer for at kunne overholde corona-reglerne. Det har blandt andet medført en anden inddeling af banerne, indkøb af sprit samt en afgrænsning af, hvor forældrene må aflevere og hente deres børn," siger Henrik Thomsen og fortsætter:

"En af de vigtigste opgaver var at sørge for en klar kommunikation til spillere, trænere og forældre. Vi var lidt nervøse for, hvordan det ville blive taget imod, men det er simpelthen gået over al forventning."

"I den forbindelse vil jeg gerne have lov at rose både spillere, forældre og trænere for den måde, de har taget imod de mange regler på. Alt er blevet overholdt til punkt og prikke, og selv de helt små spillere har fuldstændigt styr på de nye rutiner. Vi har haft besøg af både kommunen og politiet, som har tjekket at alt var som det skulle være - og det kan vi som klub godt klappe os selv på skulderne af, for der var ingen anmærkninger."

"Det er en stor glæde at se de mange glade børn og voksne kunne komme 'på græs' igen, og der er en virkelig god stemning på banerne," siger Henrik Thomsen.

Han gør opmærksom på, at LUI holder fodboldskole i uge 27. Man kan stadig nå at tilmelde sig, nemlig senest 6. juni.

"Vi håber at se mange af spillerne til en hel uge med fodbold og socialt samvær," lyder det fra Henrik Thomsen.

mik.