Så er det forår: Farvegladerne udstiller

Som et sikkert tegn på det kommende forår udstiller Farvegladerne på Kirkehavegård fra 14.-22. marts.

Udstillingen åbnes af Per-Olof Johansson ved en fernisering lørdag 14. marts kl. 14. Her bydes der på et lille glas og lidt knas, og der vil her være mulighed for, at man kan få en snak med alle fem udstillerne.

Udstillerne er Jette Bøving, Jette Hieronymus, og Merete Munk, som viser malerier i acryl, samt Carsten Funch og Ellis Dam med henholdsvis skulpturer og vævede tørklæder.